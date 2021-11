Ss12 tra Mirandola e Poggio Rusco ancora senza strisce, lettera aperta di una pendolare

Riceviamo a pubblichiamo la lettera aperta di una assidua frequentatrice della SS12 tra Mirandola e Poggio Rusco, che lamenta il fatto che, lungo tre chilometri di strada, ancora manchi la segnaletica orizzontale a terra dopo i lavori di asfaltatura:

“Salve, mi rivolgo a voi perchè ho bisogno di aiuto. Per ragioni di lavoro, sono, ahimè, una assidua frequentatrice della SS12 tra Mirandola e Poggio Rusco. Nonostante le mie numerose lamentele, non riesco ad ottenere una risposta che sia una o una notizia al riguardo. Dopo il rifacimento dell’asfalto che, già di per sè, ha portato non pochi disagi agli automobilisti che percorrono la strada ogni giorno, attualmente, la carreggiata è per un lungo tratto priva di segnaletica a terra. Mancano, infatti, sia la linea di mezzeria, che le linee laterali che delimitano la carreggiata. Con l’arrivo della stagione autunnale e di quella invernale, e, quindi, di piogge e nebbie, particolarmente frequenti in queste zone, è praticamente impossibile percorrerla. La situazione, poi, è resa ancora più complicata dal fatto che, spesso, devo percorrere la strada di notte per andare al lavoro e con la nebbia e il buio diventa ancora più pericoloso che di giorno, vista la visibilità ancora più scarsa. Scrivo, quindi, questa lettera per sollecitare un intervento immediato da parte delle autorità competenti, perchè la situazione, per chi deve percorrere la strada ogni giorno, sta diventando insostenibile”.