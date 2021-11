3 km senza segnaletica orizzontale: ancora lamentele per la Statale 12 tra Mirandola e Poggio Rusco

MIRANDOLA- In merito ai disagi e alle lamentele degli automobilisti pervenute alla nostra redazione sul traffico in tilt della Strada Statale 12 tra Poggio Rusco e Mirandola– a causa degli interventi di riasfaltatura- una nostra lettrice ha evidenziato ulteriori problemi dell’arteria stradale, che non riguarderebbero soltanto il traffico, ma la completa assenza di segnaletica orizzontale sulla strada.

“L’articolo riporta le lamentele esclusivamente delle lunghe file che si creano ma attualmente, da una decina di giorni, risolte in quanto i lavori sono stati interrotti- ci scrive la lettrice- I tre chilometri dell’arteria in questione non hanno riga di mezzeria (la linea bianca che divide la carreggiata in corsie) e neppure linee laterali: il che in caso di nebbia è molto pericoloso”.

“Le lamentele in tal senso sono moltissime e magari qualcuno un po’ in alto potrebbe leggere le segnalazioni e agire”- conclude la lettrice.

