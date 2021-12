Calcio, Promozione: anticipo del sabato Cavezzo-Casumaro, la Quarantolese ospita la Solierese

di Simone Guandalini

Se il titolo di campione d’inverno è già stato assegnato con qualche giornata di anticipo alla Pieve Nonantola, capolista del Girone C di Promozione a quota 30 punti (+10 sulla seconda), la lotta per chiudere al secondo posto il girone di andata potrebbe riservare sorprese nel tredicesimo turno di campionato. Potendo contare sul turno di riposo della Virtus Camposanto, che aveva appena conquistato la seconda piazza battendo il Cavezzo nello scontro diretto della scorsa settimana (2-0), gli uomini di mister Cantaroni e il Castelnuovo, appaiati al terzo posto a una lunghezza di distanza dalla Virtus Camposanto, proveranno, infatti, il sorpasso. Il Cavezzo ospiterà nell’anticipo del sabato il Casumaro nono in classifica, mentre il Castelnuovo farà visita al Perisceto 85 ultimo. La Pieve Nonantola capolista, invece, sarà impegnata, in casa, contro la Centese, mentre Quarantolese e Solierese si affronteranno con obiettivi contrapposti: la Quarantolese, in caso di vittoria, potrebbe avvicinarsi sensibilmente alla zona playoff, dopo la vittoria della scorsa settimana contro il Ganaceto, mentre la Solierese, che nei primi giorni di apertura della sessione invernale di mercato ha tesserato l’attaccante ex Scandianese Fabio Fontanesi, classe 1996, ha bisogno di un successo per allontanare il Perisceto 85 ultimo che si è fatto sotto dopo la vittoria nello scontro diretto dell’ultimo turno.

Promozione, Girone C, calendario giornata 13:

Sabato 4 dicembre, ore 15:

Cavezzo – Casumaro

Domenica 5 dicembre, ore 14.30:

Fiorano – Atletico Spm Calcio

La Pieve Nonantola – Centese Calcio

Persiceto 85 – Castelnuovo

Polinago – Ganaceto

Quarantolese – Solierese

Riposa: Virtus Camposanto

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 30

Virtus Camposanto 20*

Cavezzo 19

Castelnuovo 19

Polinago 16

Ganaceto 16

Fiorano 15

Quarantolese 14

Casumaro 11

Atletico Spm Calcio 11

Centese 10

Solierese 10

Persiceto 85 8

*una partita in più

