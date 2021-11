Calcio, Promozione: la V. Camposanto batte e scavalca il Cavezzo, ok La Pieve Nonantola e Quarantolese

di Simone Guandalini

Importante vittoria per la Virtus Camposanto, nella dodicesima giornata del Girone C di Promozione. Gli uomini di mister Luppi, infatti, superano, in campo e anche in classifica, il Cavezzo, salendo così al secondo posto, a quota 20 punti, ad una lunghezza di vantaggio dai rivali di giornata. A decidere il match, terminato col punteggio di 2-0, sono le reti di Manfredini nel primo tempo e di Baetta nella ripresa. Per la Virtus Camposanto si tratta della terza vittoria nelle ultime quattro giornate. Approfitta del passo falso del Cavezzo La Pieve Nonantola, che vince 3-1 in casa dell’Atletico Spm Calcio e allunga ancora in vetta, portandosi a +10 sul secondo posto. A regalare alla formazione granata la sesta vittoria consecutiva in campionato sono il gol di Erihioui nella prima frazione, a cui aveva risposto Sammarco per il momentaneo 1-1. e i rigori di Cheli e Diallo nella ripresa. Torna al successo, dopo tre sconfitte consecutive, invece, la Quarantolese, corsara sul campo del Ganaceto (0-2). Succede tutto nel primo quarto d’ora: porta in vantaggio gli ospiti all’11’ Brondolin, direttamente su calcio di punizione, e raddoppia due minuti più tardi Cavicchioli, che segna con un preciso diagonale dopo essere stato servito da Grillenzoni, che aveva recuperato palla. Pesante ko interno, contro il Persiceto 85 ultimo in classifica, infine, per la Solierese (1-3), nell’anticipo del sabato pomeriggio. Il gol di Shpjati non basta ad evitare la sconfitta che lascia la Solierese al penultimo posto in classifica, con gli stessi punti della Centese e due sole lunghezze di vantaggio residue sui rivali di giornata.

Promozione, Girone C, risultati giornata 12:

Sabato 27 novembre:

Solierese – Persiceto 85 1-3 (Shpjati (S), Battista (P), Aning (P), Aning (P))

Domenica 28 novembre:

Atletico Spm Calcio – La Pieve Nonantola 1-3 (23′ Erihioui (N), 51′ Sammarco (A), 53′ rig Cheli (N), 58 rig. Diallo (N))

Casumaro – Fiorano 0-4

Centese Calcio – Polinago 2-2

Ganaceto – Quarantolese 0-2 (11′ Brondolin, 13′ Cavicchioli)

Virtus Camposanto – Cavezzo 2-0 (Manfredini, Baetta)

Riposa: Castelnuovo

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 30

Virtus Camposanto 20*

Cavezzo 19

Castelnuovo 19

Polinago 16

Ganaceto 16

Fiorano 15

Quarantolese 14

Casumaro 11

Atletico Spm Calcio 11

Centese 10

Solierese 10

Persiceto 85 8

*una partita in più

