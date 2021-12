Calcio, Promozione: il Cavezzo batte il Casumaro e torna secondo. La Quarantolese supera in rimonta la Solierese

di Simone Guandalini

Dopo la sconfitta nello scontro diretto della scorsa settimana, che era costata il secondo posto in classifica, il Cavezzo non fallisce l’occasione fornita dal turno di riposo previsto per la Virtus Camposanto e compie l’immediato controsorpasso nell’ultima gara di andata del Girone C di Promozione. Gli uomini di mister Cantaroni, infatti, superano 1-0 il Casumaro nell’anticipo del sabato pomeriggio e salgono, così, a quota 22 punti in classifica, in attesa della conclusione del match della capolista La Pieve Nonantola, impegnata alle 17 contro la Centese. A decidere la gara in favore del Cavezzo, una rete di Guizzardi al 27′. Nel pomeriggio odierno, invece, importante vittoria casalinga in rimonta, per la Quarantolese, contro la Solierese (2-1), ora ultima in classifica visto il largo successo (5-0) del Persiceto 85 contro il Castelnuovo, che permette alla formazione bolognese di scavare gli uomini di mister Giannerini in graduatoria. Accade tutto nell’ultimo quarto d’ora: al 75′, la Solierese trova il vantaggio con Biagioni, che vince un rimpallo con Gobbi e scavalca Calanca con un colpo sotto. Un minuto più tardi, il pari della Quarantolese: Cavicchioli si libera in area e segna con un preciso diagonale. I padroni di casa trovano, poi, nel recupero (93′), con gli ospiti in 9 per le espulsioni di Manicardi e Montorsi, anche la rete che vale la seconda vittoria consecutiva: dopo una combinazione con Cavicchioli e Bortolazzi, Brondolin segna dal limite dell’area.

Promozione, Girone C, risultati giornata 13:

Sabato 4 dicembre:

Cavezzo – Casumaro 1-0 (27′ Guizzardi)

Domenica 5 dicembre:

Fiorano – Atletico Spm Calcio 0-0

Persiceto 85 – Castelnuovo 5-0

Polinago – Ganaceto 1-2

Quarantolese – Solierese 2-1 (75′ Biagioni (S), 76′ Cavicchioli (Q), 93′ Brondolin (Q))

Quarantolese: Calanca, Mari, Brondolin, Bortolazzi, Pisa, Gobbi, Cavicchioli, Akari (61’ Ferrari), Gozzi (C), Pedrazzoli, Grillenzoni. A disp. Pivanti, Brandoli, Muracchini, Gavioli, Merighi, Buhusanu, Marinella, Bazzani, Ferrari. All. Molinari

Solierese: Schena, Paradisi (29’ Manicardi), Cuoghi, Montorsi (C), Barrasso, Saracino, Casari, Mariani, Fontanesi (71’ Biagioni), Teodosio(71’ Signorino) , Shpjati (75’ Piccolo) A disp. Carpi, Luppi, Manicardi, De Marino, Biagioni, Di Clemente, Bequiraj, Piccolo, Signorino. All. Giannerini

Ammoniti Barrasso Gobbi Bortolazzi Manicardi Fontanesi. Espulsi: 63’ Manicardi 78’ Montorsi

Ore 17:

La Pieve Nonantola – Centese Calcio

Riposa: Virtus Camposanto

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 30*

Cavezzo 22

Virtus Camposanto 20

Ganaceto 19

Castelnuovo 19

Quarantolese 17

Polinago 16

Fiorano 16

Atletico Spm Calcio 12

Casumaro 11

Persiceto 85 11

Centese Calcio 10*

Solierese 10

*una partita in meno

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017