Canile intercomunale di Mirandola, Ausl: “E’ all’altezza degli standard regionali”

Successivamente all’interrogazione presentata dalla consigliera comunale e dell’Unione Area Nord Dorothy Borellini, il Servizio Politiche Ambientali dell’UCMAN, in seguito a sopralluogo congiunto successivo, ha ricevuto l’ennesimo parere positivo da parte del Servizio Veterinario dell’AUSL.

L’Ausl conferma che “la costruzione del canile ha seguito correttamente le indicazioni della Delibera

Regionale riguardante i requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani, il

sopralluogo ha permesso di verificare la presenza di impianti idonei e nello specifico lampade a infrarossi

presenti in tutti i box e giacigli sollevati dal suolo e dotati di coperte”.

Il commento di Carlo Casari, assessore all’Ambiente dell’UCMAN

Insomma il canile è stato costruito a norma, con specifiche costruttive aggiuntive rispetto alle indicazioni

regionali: box caratterizzati da 3 parti, una interna, una esterna coperta e una esterna scoperta o di

sgambamento, coibentazione delle pareti, presenza di una lampada per ogni box, finestre superiori per

tutta la lunghezza per l’areazione, due ventole per struttura per il riciclo dell’aria. Ad ogni box sono stati

aggiunti dei pallet isolanti per sopraelevare i giacigli oltre a coperte varie. Per cui nel complesso i box

insieme alle varie attrezzature sono sufficienti a sostenere le variazioni climatiche. I cani con esigenze

particolari, pelo molto corto, malattie, vecchiaia e giovane età possono essere trattati singolarmente con

l’aggiunta o di una ulteriore lampada o di una cuccia coperta.

Infatti come avviene in altri canili, l’Ausl precisa che “nel caso di animali particolarmente sensibili al freddo,

animali a pelo molto corto, malati, vecchi o molto giovani, la situazione può essere ulteriormente migliorata

con lampade suppletive o con utilizzo una cuccia coibentata, priva di copertura, in cui viene garantita

l’azione diretta delle lampade. Le dimensioni di queste cucce devono essere adeguate alla mole del cane e non sovradimensionate.”

Il sopralluogo tra UCMAN, AUSL ha anche permesso un ulteriore confronto diretto tra le volontarie che

hanno espresso le proprie perplessità in merito all’assenza di un sistema di riscaldamento e i veterinari che hanno assicurato il buono stato di salute degli ospiti e la buona gestione degli animali le cui esigenze

fisiologiche vengono pienamente rispettate nella situazione attuale.

Ricordiamo che sopralluoghi presso la struttura vengono svolti regolarmente e che abitualmente i volontari

incontrano il personale del Servizio Politiche Ambientali per collaborare in una gestione sempre migliore

della struttura.

In conclusione, si può asserire che gli ospiti del Canile Intercomunale di Mirandola stanno bene e sono

ben gestiti dalle volontarie dell’Associazione “L’Isola del Vagabondo”, e potranno stare ancora meglio non

appena saranno adottati da nuove famiglie.

Continuiamo a lavorare per accogliere i cani meno fortunati e soprattutto per risolvere l’annosa questione

dell’abbandono dei cani sul territorio: questo sarebbe senz’altro un grande traguardo per tutta la comunità.

Infine, si precisa, che sia in fase di progettazione che in fase successiva di verifica, si è valutato che la

realizzazione di un impianto di riscaldamento e raffrescamento porterebbe ad un inutile ed eccessivo

spreco di energia e calore a causa della dispersione che si verrebbe a creare per la tipologia della struttura

Canile. Inoltre il calore andando verso l’alto provocherebbe lo sviluppo di muffe e microorganismi che alla

lunga potrebbero sviluppare tossine dannose per uomo ed animali.

Un sistema di riscaldamento in una struttura come quella del canile, quindi con punti di dispersione vari,

non porterebbe a un miglioramento delle temperature interne, ma solamente ad un spreco enorme di

calore ed una importante levitazione dei costi, senza ottenere alcun vantaggio aggiuntivo rispetto alla

situazione esistente; ecco perché le linee guida regionali non prevedono sistemi di riscaldamento (non

necessari) ma punti di calore come le lampade oggi presenti in tutti i box a differenza di altri canili dove

sono presenti solo in certi box di animali problematici.

Confido che successivamente ai riscontri sia della Regione che ha ritenuto il progetto canile di Mirandola

meritevole (punteggio maggiore nel Bando canili e gattili pubblici di cui alla DGR 1828/2020), assegnando

all’UCMAN un contributo, sia dell’Ausl, ci sentiremo tutti più tranquilli e convinti che con il progetto portato a termine dall’UCMAN, i 9 Comuni hanno potuto offrire una struttura adeguata e migliore ai cani meno

fortunati dell’area nord.

