Canile intercomunale Mirandola, Borellini (Lega): “Non garantito il benessere degli animali”

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, Dorothy Borellini, consigliera Comunale Lega Mirandola e Ucman, interviene in merito al canile intercomunale di Mirandola, inaugurato lo scorso 31 luglio:

“Il 31 luglio 2021, in forma privata, Ucman ha inaugurato il tanto atteso ampliamento del Canile Intercomunale, una struttura realizzata in lamiera il cui costa si aggira intorno ai 900.000 euro. Nonostante l’importante investimento, è giusto rendere noto come l’obiettivo finale fosse garantire il benessere animale, un obiettivo che non è stato raggiunto. I dubbi e le perplessità che avevamo espresso durante il sopralluogo svolto in data 24/10/2020 si sono concretizzati in triste realtà. All’interno della struttura si sono registrate temperature superiori ai 35° nei mesi estivi ed ora le temperature all’interno dei box si attestano intorno ai 5°. Nemmeno le 10 lampade che i volontari sono riusciti a reperire sono sufficienti a garantire una temperatura sopportabile per i 50 cani attualmente ospitati nel canile.

Oltretutto va ricordato come in fase progettuale non sia stato previsto nessun tipo di giaciglio rialzato dal pavimento; il pavimento infatti deve essere lavato ogni giorno con il problema che non si asciughi in giornate dalle temperature rigide, con le prevedibili conseguenze. Ci domandiamo allora a cosa serva l’impianto fotovoltaico di potenza pari a 10 kw installato sul tetto del canile, visto che non deve erogare energia a nessun impianto di riscaldamento e/o raffrescamento. Per questo è nostra intenzione presentare già al prossimo consiglio Ucman una interpellanza urgente per capire quale sarà l’impegno di Ucman per porre rimedio ai tanti errori commessi in fase di progettazione e realizzazione della struttura”.