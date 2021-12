Finale Emilia, rinviata a domenica 12 dicembre la “Festa della Sfogliata”

FINALE EMILIA – Torna, a Finale Emilia, dopo un anno di assenza a causa della pandemia da Coronavirus, il tradizionale appuntamento con la Festa della Sfogliata, ma lo fa con quattro giorni di ritardo sul canonico 8 dicembre. Le avverse condizioni meteo previste per il giorno dell’Immacolata hanno, infatti, consigliato di spostare la manifestazione al pomeriggio di domenica 12 dicembre.

“L’organizzazione della manifestazione – spiega l’assessora alla Cultura, Elisa Cavallini – è stata piuttosto complessa e viene ora ulteriormente complicata dal maltempo annunciato per l’8 dicembre. Con la collaborazione di tutti i protagonisti, abbiamo così deciso di posticipare a domenica pomeriggio la Festa. Abbiamo lavorato tanto per proporla, nonostante tutte le difficoltà derivanti anche dalle normative più stringenti, e non vogliamo proprio prendere in considerazione l’idea di annullarla. Abbiamo ritenuto che, seppur in versione ridotta, la Festa della Sfogliata possa essere un’occasione per dare ai nostri cittadini e agli ospiti che verranno da fuori la possibilità di vivere un po’ il nostro centro storico e per consentire ai nostri commercianti di iniziare a presentare le proprie proposte natalizie”.

Come sempre protagoniste dell’evento saranno le associazioni che proporranno i tradizionali appuntamenti e si impegneranno nella distribuzione degli assaggi. Ci saranno anche le scuole che presenteranno i lavori dei bambini e i ragazzi della Scuola di Musica che insieme ai gruppi dei circoli musicali, in particolare del Lato B, allieteranno con le loro esibizioni vari angoli della città.

“Invitiamo tutti coloro che parteciperanno alla Festa della Sfogliata a rispettare tutte le indicazioni normative, a cominciare dall’uso della mascherina e dal distanziamento. Tutte le prescrizioni previste saranno ben visibili nei cartelli che affiggeremo nelle diverse aree in cui svolgerà la manifestazione. Abbiamo ritenuto, anche alla luce delle delucidazioni pubblicate in queste ore dal governo, di consentire l’accesso anche ai possessori di green pass base. I controlli verranno effettuati a campione da personale qualificato. L’obbligo di green pass riguarda naturalmente chi ha più di 12 anni: per i bambini fino a 12 anni l’ingresso è invece assolutamente permesso e libero. Invitiamo pertanto tutti i cittadini a godersi la Festa, tenendo però sempre presente la situazione che stiamo vivendo e che richiede da parte di tutti un grande senso di responsabilità”.

Questo il programma completo:



Domenica 12 dicembre 2021

FESTA DELLA SFOGLIATA

CENTRO STORICO



DALLE ORE 15,00



IL VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI E LE SCUOLE IN PIAZZA

Iniziative, bancarelle, degustazioni, assaggi di prodotti locali per un Natale Solidale con A.M.O., AVIS, Croce Rossa Italiana Comitato di Finale Emilia, Associazione Culturale Alma Finalis, Tentativo Gruppo Teatro, Comitato Carnevale dei Bambini, Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile, Pro Loco, Associazione Volontari pro Handicappati, Circolo Musicale Lato B, Motoclub Lowlanders MC Modena Low Side, Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”, Scuola Secondaria di primo grado “C. Frassoni”, Lions Club Finale Emilia, Fondazione Scuola di Musica “ C. G .Andreoli”, Laboratorio socio-occupazionale Arcobaleno 2, Centro socio-riabilitativo Tandem

ASSAGGI GRATUITI DI SFOGLIATA E ANICIONE presso le postazioni delle Associazioni AMO, AVIS e CROCE ROSSA

VE LA RACCONTIAMO NOI LA SFOGLIATA?



Degustazione di sfogliata “Casher” e assaggi di dolci tipici della tradizione ebraica a cura di Alma Finalis

Chicche di storia finalese attraverso le poesie di Piero Gigli interpretate da Emanuela Sgarbi, del Tentativo Gruppo Teatro. Installazioni presso la “Bottega Manigolde” e preparazione di un apposito gadget creato dal laboratorio “Manifatti Imperfetti”

La perdga di salam ( il maialino in festa) proposta dall’ AMO



Gnocchini e frittelle dell’Associazione Volontari pro Handicappati



Pop Corn e zucchero filato per tutti i bambini a cura del Gruppo “Gli Zuccherosi”



CARO AMICO TI SCRIVO ….. lancio dei palloncini con messaggio augurale dei bambini a cura del Comitato Carnevale dei Bambini



LA CASA DI BABBO NATALE realizzata dal Motoclub Lowlanders MC Modena Low Side



.. e BABBO NATALE IN SLITTA animazione itinerante proposta dal Comitato Carnevale dei Bambini



SPAZIO GIOVANI ARTISTI a cura della Scuola di Musica Fondazione “C. G. Andreoli” e del Circolo Lato B



SPAZIO ASTRONAVE LAB TEMPORARY SHOP presso Hotel Casa Magagnoli

Idee regalo, decori natalizie e arredo casa (Astronave Lab è un progetto di Rulli Frulli Lab)

Piazza Verdi, ore 17,00



FAITH GOSPEL CHOIR diretto dal Maestro Roberto Cavicchioli, a cura della Scuola di Musica Fondazione “C.G.Andreoli”



Per i maggiori di 12 anni accesso consentito con green pass base. Obbligo di mascherina. Per i minori di 12 anni non è previsto alcun obbligo

