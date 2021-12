In autobus e sul treno si va solo col Green Pass, già fatta la prima multa a Modena

Da oggi, lunedì 6 dicembre, sugli autobus si viaggia solo col Green Pass base e in attuazione dell’art. 7 del Decreto Legge 26 novembre 2021 n.172 e di quanto deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, questa mattina sono iniziati i controlli straordinari, di cui al Piano adottato dal Prefetto e coordinati dal Questore in sede di Tavolo tecnico, per garantire il rispetto della normativa anti-covid.

Gli agenti della Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Locale e con la collaborazione della azienda SETA, hanno proceduto ad effettuare verifiche sui passeggeri dei mezzi pubblici, in particolare in arrivo e partenza dall’autostazione delle autocorriere di viale Molza.

Analogo servizio è stato condotto dagli operatori del Posto di Polizia Ferroviaria, che hanno svolto il controllo dei viaggiatori in stazione e a bordo dei treni sia regionali sia a lunga percorrenza.

Sono state effettuate verifiche sulla regolarità dei green-pass base e rinforzati anche all’interno di tre esercizi pubblici del centro cittadino.

Complessivamente sono state identificate 48 persone ed è stata elevata una sanzione ad un passeggero di un autobus di linea privo di certificazione verde.

Nel pomeriggio odierno l’Arma dei Carabinieri e la Polizia locale stanno effettuando ulteriori controlli in zona Crocetta e nei restanti Comuni della provincia, così come la Guardia di Finanza, impegnata nelle attività di verifica sul rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione del green pass nel Comune di Sassuolo, attività tuttora in corso.

