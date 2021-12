Mirandola, sciopero lavoratori Ucman. L’Amministrazione: “Perchè presidio davanti al Municipio?”

MIRANDOLA- “Fatichiamo a capire le ragioni e le motivazioni che hanno portato sindacati e addetti Ucman a protestare questa mattina davanti alla sede Municipale di via Giolitti – fa sapere l’Amministrazione Comunale di Mirandola – la presidenza Ucman è in campo ad altro sindaco di altro Comune, sarebbe sicuramente stata più idonea altra sede”.

“Sarebbe quanto meno opportuna quindi una spiegazione da parte degli organizzatori, dati anche i disagi creatisi per i cittadini e dal momento in cui non era uno sciopero dei dipendenti del Comune di Mirandola. Nessuno discute o mette in dubbio il diritto allo sciopero, diritto per altro sancito dalla Costituzione- prosegue l’Amministrazione– Quello che non capiamo è perché la scelta sia ricaduta su Mirandola. Mirandola, lo ricordiamo, che ha fatto le proprie scelte, votate e approvate in Consiglio comunale e che nulla c’entra ora con la riorganizzazione dell’Ucman e con quello che purtroppo consegue per i suoi dipendenti. Non vorremmo solo che lo sciopero organizzato innanzi al Comune avesse solamente motivazioni politiche, sancendo in questo modo una doppia beffa per gli scioperanti”.

