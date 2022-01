Alle Tattoo di Limidi ospite dell’iniziativa “Portico Solidale”

LIMIDI- Bonacorsi Alessandro, in arte Alle Tattoo- tatuatore, guinness man, artista a 360° e influencer- sarà presente il 16 e 17 gennaio 2022 all’iniziativa “Portico Solidale” a Campagnola Emilia (Reggio Emilia) .

Alle Tattoo, ospite de “I Cocchi Parrucchieri”, con le sue innumerevoli opere d’arte offrirà anche la possibilità di essere tatuati da lui e dai ragazzi del suo shop.

Durante la giornata presenterà la sua linea di opere d’arte “Framed ink”: realizzata in collaborazione con la Factory del Mat75.

Le tele presenti fanno parte di una collezione che sta riscuotendo molto successo in tutti e cinque i continenti con eccellenti vendite anche oltre oceano in tutti i modelli disponibili (la tela originale unico esemplare, la copia numerata e quella NFT).

Sia il 16 che il 17 gennaio sarà possibile acquistare le opere e una parte del ricavato (insieme a quello dei tatuaggi e dell’incasso dei negozianti) sarà devoluto in beneficenza alla Caritas di Campagnola, presente con un banchetto, e verrà utilizzato per il progetto “Solidarietà”: per il sostentamento dei più bisognosi.

La scelta di una location così particolare come la cittadina reggiana è dettata dall’affetto che Alle Tattoo nutre per il suo territorio e per i piccoli commercianti che come lui stesso sottolinea: ”Sono l’anima e la storia della cultura locale”.

“L’emozione che si prova a esporre in città come New York e Tokyo non è paragonabile alla soddisfazione di poter avvicinare persone appartenenti a piccole realtà, il tutto grazie al mondo del tatuaggio”- conclude il tatuatore dei record.