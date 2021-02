Alle Tattoo, opere d’arte su tela per raccontare la storia del tatuaggio

SOLIERA – Alessandro Bonacorsi, in arte Alle Tattoo, attraverso il progetto Factory MAT75 sta conquistando e raccontando il mondo del tatuaggio. “È un progetto che coinvolge giovani artisti, che vogliono raccontare e rappresentare la storia del tatuaggio; da Otzi (la mummia tatuata più vecchia al mondo, di 5000 anni ) agli attuali portatori dell’arte dell’inchiostro. I ragazzi della Factory si trovano, cercano un personaggio che abbia portato lustro al mondo del tatuaggio e poi, in forma grafica, si realizza un’opera d’arte con l’ausilio di artisti affermati per far crescere le nuove leve e trasmettere la passione dell’arte ai ragazzi”, spiega l’artista.

“Queste opere vengono fatte in duplice copia: una viene data all’artista che viene ritratto e l’altra verrà esposta al MAT75, il museo del tatuaggio più grande del mondo, a Limidi di Soliera”, continua Alle Tattoo. ” È incredibile, perché il progetto è partito da poco, ma ci sono già arrivate centinaia di richieste. La più particolare, una star della musica francese che ha voluto comprare subito la sua opera. Si è complimentato del progetto ed era molto fiero di sapere di aver contribuito anche lui alla realizzazione del MAT75. La cosa che mi emoziona di più è il fatto di vedere i ragazzi impegnati in un progetto con il piacere di sperimentare tecniche nuove e diffondere la passione e la storia del tatuaggio. Messaggio che è stato sposato immediatamente da tantissimi artisti che hanno richiesto la loro copia”.

“Tantissime star del calcio, dello spettacolo e della musica ci hanno già mandato l’immagine che vorrebbero su tela, però il mio sogno sarebbe avere la possibilità di ritrarre Lorenzo Jovanotti e Valentino Rossi, che rispetto e stimo tantissimo”, conclude l’artista.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017