San Felice, in distribuzioni il nuovo numero di “Appunti sanfeliciani”

SAN FELICE- È in distribuzione il numero 1 di gennaio 2022 di “Appunti Sanfelicani”: il periodico mensile dell’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro.

In questo numero si parla del progetto della Casa di comunità, degli interventi previsti per l’impianto sportivo di via Costa Giani, di Asp e salute, dei “mitici” fratelli Gennari, di polizia locale e di tanto altro ancora.

Il giornale può essere consultato on line: sul sito del Comune ( www.comunesanfelice.net ) e su quello del “Barnardon” (www.albarnardon.it).

