San Sebastiano, consegnati gli encomi agli agenti di Polizia Locale Mirandola

MIRANDOLA – Consegnati gli encomi agli agenti di Polizia Locale Mirandola in occasione della festa del patrono San Sebastiano.

Il Comandante Gianni Doni ha conferito al commissario Emanuela Ragazzi e all’assistente capo Valerio Zoni elogio scritto per rilevante contributo all’esito di un servizio effettuato a febbraio relativo a un esercizio commerciale che effettuava abusivamente degli screening epidemiologici sul Covid, congiuntamente ad altri operatori di Polizia Locale e a personale del Nucleo anti sofisticazioni dei Carabinieri.

Un altro encomio è stato dato per una operazione dell’ottobre 2021 all’assistente capo Valerio Zoni, all’agente Danilo Cardella e all’agente Di Canosa per l’esecuzione – assieme ad altri due operatori di Polizia Locale e a personale dei Carabinieri – di trattamento sanitario obbligatorio a carico di un individuo di grande forza fisica, estremamente agitato, in stato di alterazione psichica, non collaborativo e armato di coltello. Gli agenti sono riusciti a disarmare il soggetto rendendolo inoffensivo e consentendo che venisse sottoposto alle cure del caso.

Nell’occasione, per la prima volta, è stata consegnata una medaglietta per anzianità di 16 e 25 anni di servizio.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017