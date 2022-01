Sant’Antonio in Mercadello: al via le nuove modalità di accesso alle visite mediche

NOVI- Sono ripartiti martedì 25 gennaio 2022, in sostituzione del medico di base, i nuovi servizi previsti dall’Amministrazione comunale- in collaborazione con il Centro Solidarietà Anziani C.S.A.R. di Rovereto- per i residenti di Sant’Antonio in Mercadello all’ambulatorio di Rovereto.

Le richieste cartacee per medicinali e impegnative potranno essere consegnate in una “cassetta delle lettere” apposita, posizionata di fronte alla farmacia Mercadello.

I farmaci saranno poi disponibili in farmacia nelle 72 ore successive.

Previsto anche un servizio di trasporto per i pazienti fragili e per quelli impossibilitati a raggiungere l’ambulatorio di Rovereto.

E’ possibile prenotare il trasporto contattando lo Csar al numero 331/9690486 attivo il martedì dalle 10 alle 12.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Novi https://www.comune.novi.mo.it/…/3201-un-progetto-per…

