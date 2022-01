Novi, dall’Amministrazione il progetto per sostituire il medico a Sant’Antonio

NOVI- “L’Amministrazione di Novi di Modena è bene a conoscenza della soppressione dell’ambulatorio medico della frazione di Sant’Antonio in Mercadello prevista da Asl a seguito del pensionamento del dottor Locatelli che avverrà il 31 gennaio- ha spiegato il sindaco di Novi Enrico Diacci.

“Già lo scorso 18 novembre avevamo convocato la direzione sanitaria del Distretto Asl, il presidente di Meditem (cooperativa medici di famiglia) e i medici del territorio per ragionare sulle difficoltà della sede di Sant’Antonio- continua Diacci- Sapevamo che, in sede di pubblicazione delle candidature per gestire l’ambito territoriale di Rovereto e Sant’Antonio, l’esito è sempre stato zero. La nuova dottoressa, che subentrerà a breve, ha accettato per un anno l’ambulatorio singolo su Rovereto, lasciando scoperta la sede di Sant’Antonio. Per andare incontro ai cittadini della frazione, che non avranno più il presidio sul territorio- pensando sopratutto ad anziani e fragili- l’Amministrazione comunale ha quindi dovuto studiare soluzioni alternative”.

Leggi anche

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017