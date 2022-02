Le “tariffe”(da capogiro) degli influencer. Ecco quanto guadagnano

Con il boom del web 2.0 e l’infinita popolarità che hanno raggiunto i social network, quello dell’influencer è diventato un ruolo decisivo all’interno dei processi comunicativi del web. E una vera e propria professione digitale.

Blogger, videomaker, fotografi, content creators, youtubers e instagrammers: chiunque “abbia il potere” di condizionare le decisioni di acquisto degli altri, oggi viene chiamato influencer.

Ma quanto guadagna un influencer?

A fare “due conti” sui compensi degli “ispiratori” delle folle digitali è stata DeRev- azienda specializzata in strategia digitale- che ha realizzato la prima indagine sul mercato degli influencer in Italia.

Follower, sono i numeri che contano

DeRev ha innanzitutto individuato delle categorie di influencer, determinate esclusivamente dal numero di follower:

nano influencer: sono quelli che hanno dai 5 ai 10mila follower

micro influencer: da 10 a 50mila follower, da 25mila a 100mila su Facebook

mid-tier influencer: da 50 a 100mila su Youtube, da 50 a 300mila su TikTok e Instagram, da 100 a 300mila su Facebook

macro influencer: da 100 a 500mila su Youtube e da 300mila a 1 milione sugli agli social network

mega influencer: da 500mila a 1 milione su Youtube, da 1 a 5 milioni sugli altri social e da 1 a 3 milioni su Facebook

celebrities: oltre 5 milioni di follower su Instagram e Facebook, oltre 1 milione su Youtube e oltre 3 milioni su Facebook

Ma vediamo nel dettaglio i compensi

Facebook

I compensi per i nano influencer su Facebook oscillano dai 50 ai 250 euro a post. Da 250 a 750 euro per i micro influencer, da 750 a 1.000 per i mid-tier, da mille a 2500 per i macro e da 5 a 15mila a post per le celebrities.

Youtube

Si parte da 500 a 1.000 euro per ogni video pubblicato dai nano influencer, da 1.000 a 2.500 per i micro, da 15 a 25mila per i mega e da 25mila a 50mila per le celebrities.

Instagram

Su Instagram si parte dai 50 ai 250 euro a post per i nano influencer e si arriva ai 15-60mila euro per le celebrities.

Tra una fascia e l’altra ci sono i micro influencer, la cui retribuzione va dai 250 ai 500 euro er ogni post pubblicato, i mid-tier da 500 a 2500 euro, i macro influencer da 2500 a 5mila euro per post e i mega con retribuzioni che vanno dai 5 ai 15mila euro.

TikTok

Da 50 a 2.500 per un video postato dagli influencer con meno follower e tra i 15mila e i 60mila per quelli che invece hanno più “seguaci”.

I compensi dei micro influencer invece oscillano dai 250 ai 500, dai 500 ai 2.500 per i mid-tier, dai 2.500 ai 5mila per i macro e dai 5mila ai 15mila per i mega influencer.

Fonte: Il Giorno

