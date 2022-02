Milleproroghe 2022: ecco cosa c’è nel decreto

Il decreto Milleproroghe, votato alla Camera il 21 febbraio 2022- con 369 sì e 41 no- passa oggi in Senato, che dovrà approvarlo entro il 28 febbraio: data di scadenza per la conversione in legge.

Tante le misure inserite nel decreto: dalla nuova proroga per la rateizzazione delle cartelle esattoriale scadute e dei rimborsi di imprese, professionisti e persone fisiche che hanno beneficiato dei “prestiti Covid” con garanzia pubblica al rinvio al 2025 della sperimentazione sugli animali.

Il Milleproroghe determina inoltre un dietrofront per quanto riguarda il tetto al contante. Sceso il 1 gennaio 2022 a mille euro, un emendamento del decreto sancisce- per un anno- il ripristino dei 2mila euro. Oltre questa soglia sarà vietata ogni transazione con le banconote.

Si all’emendamento sul bonus psicologico introdotto dal Pd: prevista l’assegnazione di 600 euro per tutti i cittadini che raggiungono un limite massimo Isee previsto a 50mila euro.

Un bonus funzionale che potenzierà il benessere psicologico individuale e collettivo. Le province autonome di Trento e Bolzano adotteranno un programma di interventi funzionali a fornire l’assistenza socio-sanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress.

