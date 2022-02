Il bonus psicologo arriverà a 600 euro all’anno e favorirà i redditi più bassi

Approvato dalla Camera dei Deputati un emendamento al decreto Milleproroghe, a prima firma del deputato del Pd Filippo Sensi, che prevede l’innalzamento fino a 600 euro all’anno del cosiddetto bonus psicologo. Il bonus psicologo sarà, inoltre, parametrato in base all’Isee, con lo scopo di favorire i redditi più bassi: il tetto massimo di Isee per ricevere il bonus è, infatti, di 50mila euro. In base a questi parametri, il bonus potrebbe, quindi, riguardare una platea di circa 18mila persone. In totale, per queste modifiche, vengono stanziati ulteriori 20 milioni nel 2022, di cui metà per finanziare il bonus e l’altra metà per il reclutamento di professionisti per combattere il disagio mentale legato alle conseguenze del Covid.

