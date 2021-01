Due videoconferenze di Cna Modena per esaminare la Legge di Bilancio e il decreto Milleproroghe

Sono già quasi 150 le aziende iscritte ai due seminari organizzati da CNA per entrare nel merito della Legge di Bilancio 2021 e del cosiddetto Milleproroghe, due provvedimenti tra i quali si nascondono provvedimenti importanti anche per il territorio, come la proroga al 30 giugno della scadenza della rata sisma.

Nel primo di questi incontri, in programma mercoledì 20 gennaio alle 17.30, si parlerà delle novità in campo fiscale (dove tra agevolazioni per privati e imprese si contano quasi una quarantina di provvedimenti) e finanziario. Il giorno dopo, giovedì 21 gennaio, sempre alle 17.30, dopo l’introduzione di Guido de Carli, Responsabile del Dipartimento relazioni Sindacali di CNA Nazionale, toccherà invece alle nuove norme in materia di lavoro.

Relatori dei due eventi saranno i consulenti di Sixtema Tinexta Group e di Finimpresa.

Per partecipare basta iscriversi sul sito www.mo.cna.it.

