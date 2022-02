Scuola di Disvetro: si attende il sopralluogo tecnico

CAVEZZO- A seguito dei gravissimi danni subiti a causa degli eventi sismici del maggio-giugno 2012, la scuola elementare di Disvetro- nel comune di Cavezzo– è stata dichiarata inagibile.

L’Amministrazione cavezzese ha per questo predisposto importanti interventi per il recupero dell’immobile, finalizzati al ripristino e all’eliminazione delle attuali criticità strutturali. Con lo scopo di ottenere un livello di sicurezza sismica che tenga conto delle caratteristiche del bene monumentale, sottoposto al vincolo di tutela della competente soprintendenza e del Ministero per i Beni culturali.

L’intervento della scuola di Disvetro è stato inserito nel Programma delle Opere pubbliche e dei Beni cuturali- Edilizia scolastica e Università della Regione Emilia Romagna- e riguarderà in partcolare lavori di restauro e un miglioramento sismico.

In questo momento nella struttura tecnica interna del Comune di Cavezzo non vi è la disponibilità di figure tecniche specialistiche in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività di collaudo statico in corso d’opera: a causa della carenza di disponibilità nell’organico dell’Ente.

Il Comune cavezzese provvederà, per questo motivo, ad affidare l’incarico di collaudo statico. Individuando professionalità esterne con adeguata qualifica.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017