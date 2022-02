Seconda scossa di terremoto, da 4.3 gradi epicentro Correggio

Una nuova scossa di terremoto con epicentro nella provincia di Reggio Emilia è stata registrata mercoledì 9 febbraio 2022 alle ore 21. E’ tra 4.2 e 4.7 gradi di magnitudo la prima stima fatta di Ingv sui social. La valutazione definitiva è di 4.3 gradi. L’ipocentro è a due chilometri di profondità.

E’ stata distintamente sentita anche nella Bassa Modenese.

Non si registrano danni a persone o cose, ma nel reggiano molte persone si sono portate in strada.

Poco prima, alle 19.55, una scossa leggermente più lieve, da 4 gradi di magnitudo era stata registrata con epicentro a Bagnolo in piano, nel reggiano. La scossa è stata avvertita anche nel modenese. In città, a Modena, gli spettatori di un teatro hanno lasciato la sala per precauzione. Nella Bassa Modenese i sindaci hanno aperto i Coc, centri comunali di gestione emergenze, e hanno allertato i volontari di Protezione Civile (qui tutte le informazioni Comune per Comune)

SCOSSE DI TERREMOTO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

In questi minuti si sta riunendo il coordinamento provinciale di Protezione Civile di Modena presso il centro unificato di Marzaglia per monitorare la situazione in seguito alle scosse di terremoto che si sono verificate poche ore fa con epicentro a Bagnolo in Piano e Correggio.

I gruppi di Protezione Civile sono stati allertati e seguiamo da vicino l’evolvere della situazione, nella speranza che non si verifichino ulteriori fenomeni sismici.

Terremoto, Protezione civile in riunione a Marzaglia

Terremoto, l’appello dei Vigili del Fuoco: “Non telefonate per informazioni: tenete le linee libere”

