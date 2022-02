Terremoto, le comunicazioni dei sindaci della Bassa modenese: aprono i Coc

Terremoto sorvegliato speciale nella Bassa Modenese. L’epicentro delle due scosse registrate mercoledì sera è nel reggiano ma si è avvertito distintamente anche nel modenese, dove i sindaci hanno deciso di aprire i Coc e allertare i volontari della Protezione Civile

QUI CAVEZZO

Sono in fase di attivazione alcuni volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, in caso di segnalazioni potete prendere contatto al nr. 389 5303756 oppure con i vigili che sono in servizio.

Lo dice la sindaca di Cavezzo Lisa Luppi

QUI FINALE EMILIA

Informiamo la cittadinanza che in via precauzionale su indicazione della Prefettura è stato attivato il COC (Centro Operativo Comunale) al fine di monitorare l’evolversi della situazione sismica.

Lo afferma il sindaco di Finale Emilia Marco Poletti

QUI MEDOLLA

Il COC (Centro operativo comunale di protezione civile) a Medolla è aperto, a seguito delle scosse di terremoto registrate nelle scorse ore in provincia di Reggio Emilia. Ad ora non si segnalano danni sul territorio comunale. In caso di necessità è possibile contattare il n. 339.3468328

Alberto Calciolari, sindaco di Medolla

QUI SAN PROSPERO

Buonasera a tutti, ho provveduto da poco ad aprire il C.O.C per monitorare l’evoluzione della situazione relativa alle scosse che penso tutti abbiamo avvertito. Sarà mia cura aggiornarvi nelle prossime ore. Raccomando di mantenere la calma ma , in caso di necessità, non abbiate timore a contattarci al numero 059/809715 o al mio numero personale 335/5699769 Il sindaco Sauro Borghi

QUI SAN POSSIDONIO

Il sindaco ha aperto il Coc a scopo precauzionale .

Alcuni volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile sono in servizio.

QUI NONANTOLA

In questo momento non ci vengono segnalate criticità (anche se la paura è tanta e tutti i ricordi di 10 anni fa riemergono ferocemente), ma vi terremo aggiornati, sperando vivamente che non ce ne sia bisogno. Carabinieri e 118 non hanno segnalazioni e questo è importante

Parla la sindaca di Nonantola Federica Nannetti

QUI CAMPOSANTO

In questi minuti si sta riunendo il coordinamento provinciale di Protezione Civile di Modena presso il centro unificato di Marzaglia per monitorare la situazione in seguito alle scosse di terremoto che si sono verificate poche ore fa con epicentro a Bagnolo in Piano e Correggio.

I gruppi di Protezione Civile e Croce Blu del nostro comune sono stati allertati e seguiamo da vicino l’evolvere della situazione, nella speranza che non si verifichino ulteriori fenomeni sismici.

QUI CONCORDIA SULLA SECCHIA

