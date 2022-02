Via Pico chiusa per San Valentino, protestano i commercianti di Mirandola

MIRANDOLA – Via Pico chiusa per San Valentino, la protesta dei commercianti di Mirandola. E’ accaduto lunedì, giorno di San Valentino, festa degli innamorati quando un po’ tutti corrono a comprare una scatola di cioccolatini, un gioiellino, un completino intimo o vogliono fare colazione o pranzo al bar. Quale migliore occasione? A Mirandola però, la principale strada di accesso al centro storico e ai suoi negozi e bar, via Pico, è stata chiusa proprio ieri, dalle 6 alle 20. Per lavori che, per quel che è dato sapere visto che non c’erano cartelli esplicativi, non erano proprio improcrastinabili a un altro giorno

Trovare via Pico chiusa per i commercianti dell’area – quella sotto al Duomo di Mirandola dove ci sono numerosi negozi – è stata una sgradevole sorpresa. Anche perché, tra misure restrittive anti Covid e crisi dei consumi, confidano proprio nelle feste per far quadrare i conti. Invece gli acquisti di San Valentino di chi voleva raggiungere il centro storico di Mirandola sono saltati. Così, una breve e discreta protesta è stata fatta con una foto di gruppo su via Pico, dietro le transenne messe dai vigili urbani.

Scrive una commerciante

Sapete che difficilmente esprimo il mio parere, ma oggi si è toppato alla grande . Una delle strade principali che portano al centro storico di Mirandola è stata chiusa per lavori, da quel che si sa, non urgentissimi. Oggi è San Valentino, occasione per fare acquisti… Vi sembra comodo oggi fare acquisti in centro ??? Io non ho il negozio in piazza però sono a fianco dei miei colleghi commercianti e di chiunque abbia attività

