Bomporto, ciclista 90enne ferito dopo lo scontro con un camion a Gorghetto

BOMPORTO – Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, martedì 15 marzo, nelle campagne di Bomporto, per la precisione a Gorghetto. Intorno alle ore 16.30, infatti, un ciclista 90enne si è scontrato con un camion all’incrocio tra via Pradella e via Prati Livelli. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara: in base alle prime ricostruzioni, quando è avvenuto lo scontro, in seguito al quale il camion è finito nel fosso a lato della strada, il tir stava percorrendo via Pradella in direzione San Prospero, mentre l’anziano ciclista da via Prati Livelli si stava immettendo sulla strada. Il ciclista 90enne, ferito nell’incidente, è stato in seguito trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Baggiovara, dove è stato ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.

