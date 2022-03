Hockey in line: gli Scomed Bomporto difendono il primato in classifica

BOMPORTO- Domenica 13 marzo, presso il centro sportivo di Bomporto a partire dalle ore 10, gli Scomed saranno in pista per disputare l’incontro di Campionato regionale Under 14 contro i pari categoria del Ferrara.

Obiettivo dei bomportesi è mantenere anche in questa occasione la propria imbattibilità che prosegue dall’inizio di campionato, con il conseguente primato in classifica generale.

Per i bomportesi, le finali nazionali sono ormai quasi una certezza.

Partite programmate

ore 10- Scomed Bomporto-Ferrara

ore 12- Scomed Bomporto-Ferrara

La formazione Scomed Bomporto Under 14 : Corazzari- Tomasini- Bergamini- Cipriano- Allegretti- Raimondi- Vecchi- Santagiuliana- Vergari- Tarantola- Parmeggiani.

Allenatore- Tarantola, Bergamini

Dirigente- Corazzari

Nella foto: La formazione Scomed Bomporto Under 14

