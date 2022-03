Bomporto, trovato in possesso di hashish, 49enne denunciato

BOMPORTO – Nella giornata di martedì 1 marzo, i Carabinieri delle Compagnie di Modena e Sassuolo, nella prosecuzione delle attività di controllo disposte dal Comando Provinciale nelle zone del territorio provinciale più esposte a fenomeni di criminalità diffusa legata agli stupefacenti, a reati contro la persona e il patrimonio hanno controllato complessivamente oltre quaranta persone e venti veicoli. I Carabinieri della Stazione di Bomporto, nel corso di un controllo effettuato nella notte su un veicolo in transito lungo la via Ravarino Carpi, hanno identificato e denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica un 49 enne trovato in possesso di 8 grammi di hashish.

