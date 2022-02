Controlli e contrasto allo spaccio di droga nel modenese: arrestati due pusher

MODENA- A Modena, nel primo pomeriggio di venerdì 11 febbraio, la squadra volante ha tratto in arresto un uomo di 25 anni che, alla vista della polizia in via San Faustino, si è dato a precipitosa fuga al fine di eludere il controllo.

Inseguito dagli operatori, è stato bloccato in via Barozzi all’incrocio con via Testi.

Durante la fuga, l’uomo si è disfatto di un involucro, lanciandolo per terra. Prontamente recuperato dagli agenti, conteneva cinque blocchi solidi di colore scuro- accertati dalla polizia scientifica essere hashish- per un peso complessivo di 25,30 grammi.

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire sulla sua persona banconote di piccolo taglio e due telefoni cellulari, verosimilmente utilizzati per i contatti con fornitori e clienti.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, è risultato essere già sottoposto a misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La sua posizione è ora al vaglio dell’Ufficio immigrazione.

Nella stessa giornata i poliziotti del commissariato di Carpi hanno proceduto all’arresto di un uomo di 59 anni che, fermato per un controllo in via Enrico Fermi, è stato trovato in possesso di dosi preconfezionate di cocaina e hashish: oltre a un bilancino di precisione e denaro contante.

Anche per lui, l’Ufficio immigrazione ne sta valutando la posizione di soggiorno sul territorio nazionale.

