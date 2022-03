Finale Emilia, divieto di sosta e stop al traffico in piazza Garibaldi dal 23 al 25 marzo

FINALE EMILIA – Si terrà domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 20.45, presso il Nuovo Cinema Corso, l’incontro di approfondimento sull’intervento di riqualificazione di piazza Garibaldi, il cui cantiere è ormai prossimo all’apertura.

All’iniziativa – rende noto il Comune di Finale Emilia – presenzieranno, oltre al sindaco Claudio Poletti e alla giunta comunale, il Responsabile Unico di Procedimento, la direzione lavori e l’impresa esecutrice. L’incontro cercherà di dare risposte alle questioni sollevate in occasione del primo appuntamento in videoconferenza. In particolare verranno illustrati il cronoprogramma dei lavori e le modalità di sviluppo del cantiere sulla piazza, saranno proiettati rendering del progetto e si analizzeranno alcune questioni aperte, in particolare quelle che coinvolgono la soprintendenza. La cittadinanza è invitata a partecipare. Obbligo di green pass rafforzato e mascherine FFP2.

Sempre da domani, 23 marzo, a partire dalle ore 13, e fino alle ore 20 di venerdì 25 marzo, piazza Garibaldi, a Finale Emilia, sarà chiusa al traffico e interdetta alla sosta per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’allestimento del cantiere. Inoltre, dal mercoledì successivo, 30 marzo, è previsto lo spostamento del mercato in corso Matteotti.

