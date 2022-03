Il finalese Stefano Lugli eletto segretario regionale di Rifondazione comunista

Il finalese Stefano Lugli eletto segretario regionale di Rifondazione comunista. Con il finalese Stefano Lugli al vertice del partito c’è la parmense Paola Varesi

Nel corso del congresso regionale di Rifondazione Comunista dell’Emilia-Romagna che si è svolto domenica 20 marzo a Bologna davanti ad una platea di 94 delegate/i in rappresentanza delle federazioni provinciali, il Partito ha scelto la strada della co rappresentanza eleggendo co segretari Stefano Lugli e Paola Varesi. Una scelta con cui si intende applicare una possibilità introdotta dal nuovo statuto del Partito e che va nella direzione della pari rappresentanza di genere nella direzione del partito.

Per Stefano Lugli, si tratta di una riconferma nel ruolo di segretario regionale che ricopre dal 2014 dopo essere stato in precedenza segretario della Federazione di Modena. Paola Varesi ha ricoperto negli anni diversi incarichi politici nel Partito: dal 2011 al 2017 è stata segretario della Federazione di Parma e dal 2014 è componente del Comitato Politico Nazionale.

Il congresso si è svolto in un clima costruttivo e unitario, e impegno dei co segretari sarà quello di “lavorare ad una gestione politica unitaria concretizzando la linea politica decisa nell’ultimo Congresso regionale e nazionale che prevede la costruzione anche in Emilia-Romagna di una aggregazione della sinistra antiliberista e anticapitalista alternativa ai poli politici esistenti”, hanno dichiarato Lugli e Varesi intervenendo dopo la elezione.

La fotografia dell’Emilia-Romagna svolta al congresso è quella di una Regione che dopo due anni di pandemia si scopre più povera e precaria, con un sistema sociosanitario di qualità ma sempre più costoso e ristretto, specie nelle aree periferiche, che ignora la gravità della crisi climatica e ambientale e che con Bonaccini ha pienamente aderito al neoliberismo rompendo definitivamente con la tradizione di un sistema economico locale che per lungo tempo ha segnato la crescita in chiave solidaristica di questa regione.

Il congresso ha riconfermato la netta contrarietà all’autonomia differenziata e all’asse Zaia-Bonaccini con cui il Pd legittima l’antico sogno secessionista della Lega, e ha bocciato le recenti scelte della Regione, come un piano dei trasporti che investe ancora sulle autostrade e la gestione privatistica dei beni comuni che emerge dalla proroga della concessione ai privati del servizio idrico fino al 2027 e da un piano dei rifiuti che non mette in discussione il ruolo degli inceneritori e delle multiutility.

Fra i primi impegni del Partito la mobilitazione per la pace e contro la guerra in Ucraina e la scelta belligerante del nostro Paese, la partecipazione alla manifestazione della GKN a Firenze del 26 marzo per la dignità e i diritti di chi lavora e l’adesione alla imminente campagna di raccolta firme per le leggi di iniziativa popolare regionale promosse da Legambiente e RECA per introdurre politiche che affrontino la transizione ecologica, il cambiamento climatico e tutelino i beni comuni.

