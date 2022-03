Fuga di gas, evacuata scuola primaria di Massa Finalese

MASSA FINALESE – Evacuata nella mattinata odierna una scuola primaria di Massa Finalese, situata in via Mascagni. Come riporta modenaindiretta.it, i Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 9 a causa di un forte odore di gas proveniente dalla cucina della scuola. Bambini e personale sono stati fatti uscire dall’edificio scolastico per sicurezza, in attesa dell’arrivo dei tecnici.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017