Open Week sul tumore alla prostata: esauriti i posti per le visite di controllo gratuite

Successo per l’Open Week sul Tumore alla Prostata organizzato dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena ONDA dal 18 al 20 marzo. Esauriti i 60 posti disponibili per visite di controllo gratuito messe a disposizione dall’Urologia diretta dal prof. Salvatore Micali presso gli ambulatori dell’Ospedale Civile di Baggiovara– venerdì 18 pomeriggio dalle 15 alle 18,30, sabato 19 e domenica 20, dalle 9 alle 13.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena – uno dei 94 Centri Multidisciplinari premiati dal Bollino Azzurro 2022-2023 per la lotta al tumore alla prostata, voluto da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

“Questo Open Week – ha commentato prof. Salvatore Micali – ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di controllare la prostata. Il tumore alla prostata è, infatti, una tra le malattie più diffuse negli uomini: in Italia sono circa 564.000 le persone con una pregressa diagnosi di tumore della prostata, pari al 19 per cento dei casi di tumore nei maschi e ogni anno si contano circa 36.000 nuove diagnosi. Per questo motivo è importante parlarne e avere la consapevolezza del problema. Queste 60 prenotazioni sono un ottimo viatico per aumentare questa consapevolezza”.