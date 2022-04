Charles Leclerc rapinato a Pasquetta. Gli chiedono un selfie e gli rubano l’orologio da 2 milioni di euro

Una rapina clamorosa quella subita dal pilota Ferrari Charles Leclerc a Viareggio- nella serata di Pasquetta- dove il monegasco si era recato per trascorrere qualche ora di relax.

Il pilota stava passeggiando in zona Darsena in compagnia del suo personal trainer- il viareggino Andrea Ferrari- quando, intorno alle 22, è stato avvicinato con la scusa di scattare delle foto. All’improvviso però un uomo gli ha strappato dal polso l’orologio per poi fuggire e far perdere le sue tracce.

Un orologio da 2 milioni di euro- modello Richard Mille RM 67-02 personalizzato con la bandiera del Principato di Monaco- al quale il campione del Cavallino teneva molto.

Charles Leclerc non ha potuto far altro che allertare le forze dell’ordine e informarle di quanto accaduto.

