Controlli a tappeto e sanzioni nei cantieri edili del modenese

MODENA- Controlli a tappeto di carabinieri e ispettorato del Lavoro nei cantieri edili del modenese.

Una massiccia campagna di accertamenti, con particolare riguardo ai cantieri edili che beneficiano di risorse publiche dedicate al recupero o al restauro della faciata esterna degli edifici esistenti e più in generale agli interventi di ristrutturazione.

Nella giornata di venerdì 1 aprile i militari hanno effettuato controlli a tappeto nei cantieri edili in esercizio nei comuni di Carpi e Pavullo nel Frignano rilevando varie irregolarità: dalla mancanza di alcuni presidi di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro al mancato rispetto della normativa per il contenimento della pandemia di Covid-19.

Nel comune di Carpi, le violazioni rilevate hanno comportato il deferimento alla Procura della Repubblica di Modena dei due responsabili delle ditte operanti: elevando sanzioni amministrative e ammende per 2.200 euro.

Nel comune di Pavullo nel Frignano- in un cantiere edile per ristrutturazione con miglioramento termico- le varie irregolarità hanno interessato ponteggi e norme antincendio, oltre che alle norme anti Covid-19. Anche in questo caso hanno comportato il deferimento del titolare della ditta esecutrice dei lavori all’Autorità giudiziaria e la contestazione di violazioni amministrative e ammende per 4.900 euro.

Alle ditte è stata prescritta l’eliminazione delle irregolarità accertate prima di proseguire ulteriormente i lavori.

I controlli sul territorio proseguiranno nei prossimi mesi.

