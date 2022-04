Eccellenza: Modenese, il pareggio casalingo con il Colorno porta alla salvezza

Obiettivo raggiunto per la Modenese, che, nell’ultima giornata del Girone A di Eccellenza, pareggia tra le mura amiche contro il Colorno al termine di una partita pirotecnica e conquista la salvezza. La squadra di casa parte subito fortissimo portandosi in vantaggio già al secondo minuto con Serroukh che approfitta di un gran cross di Falanelli per insaccare di testa. Gli ospiti faticano a reagire e la Modenese raddoppia al 23’ sempre con la doppietta personale del numero 11. L’attaccante, innescato da un grande filtrante di Falanelli, stoppa di petto e calcia da posizione defilata di sinistro riuscendo a segnare nell’angolino basso alla sinistra del portiere. Dopo aver terminato il primo tempo in vantaggio di due reti, i gialloblù non si accontentano e trovano il terzo gol al minuto 56 con Lo Bello che dopo una triangolazione con Ouattara si ritrova davanti al portiere e di sinistro insacca. Il Colorno si risveglia e prova a rientrare in partita con Altinier che batte Aimi con un tiro di controbalzo dal limite dell’area su cross teso di Silipo. Al 73’ la Modenese ha l’occasione di chiudere definitivamente il match: Ouattara, innescato da un ispirato Falanelli, arriva al limite dell’area ma il suo tiro a giro termina a pochi centimetri dal palo. Gli ospiti ci credono e riaprono la gara approfittando di una punizione a due dentro l’area concessa dopo una presunta perdita di tempo. Alla battuta va Silipo che calcia con violenza riuscendo a insaccare nonostante la deviazione di Aimi. Al 90’ arriva anche il gol del pareggio da calcio di punizione: dopo varie carambole in aria e una traversa colpita, Altinier riesce a ribattere in rete da due passi. Finisce 3-3, un punto che per la Modenese significa salvezza e permanenza in categoria.

Le dichiarazioni del presidente della Modenese, Massimiliano Salvioli: “Volevo fare un plauso ai ragazzi e a tutto lo staff per l’obiettivo raggiunto. Sono veramente contento, complimenti al gruppo. Forza Modenese, ora pensiamo al futuro, saremo presenti per essere sempre più protagonisti”.

TABELLINO

MODENESE-COLORNO 3-3

Reti: 2’ e 23’ Serroukh, 56’ Lo Bello, 67’ e 90’ Altinier, 82’ Silipo

Modenese: Aimi, Lo Bello, Posponi (77’ Costa), Alicchi, Lusvarghi, Caracci, Depietri (83’ Ligabue), Malverti (90’ Saetti), Ouattara (77’ Capasso), Falanelli, Serroukh (60’ Pilia). A disposizione: Melli, Andolina, Riva, Manzo. All. Paganelli

Colorno: Giaroli, Crescenzi (90’ Zaccariello), Spagnoli (46’ Silipo), Setti, Bastrini, Morrone (46’ Rizzi), Bandaogo, Arati (75’ Vincenzi), Altinier, Malivojevic, Martinez (75’ Carlucci). A disposizione: Binaschi, Diaw, Toma, Ghirardi. All. Bernardi

Ammoniti: Martinez, Falanelli, Silipo

