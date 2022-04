Hockey in line, Scomed Bomporto Under 14 campioni regionali

BOMPORTO – Giornata memorabile per gli Scomed Bomporto, quella di domenica 10 aprile. A Riccione, in campionato di Serie C, i bomportesi superano la formazione di Imola, mentre gli Scomed Bomporto Under 14 si laureano campioni regionali dopo una stagione dominata dall’inizio alla fine, puntando concretamente al titolo Nazionale. Il successo ottenuto dallo Stage di freestyle, organizzato dagli Scomed a Bomporto e curato dal maestro Pietro Luppi, conclude una intensa giornata dedicata interamente al pattinaggio in ogni sua forma e stile.

Questi i risultati della giornata :

IMOLA – SCOMED BOMPORTO 4- 5 ( Per i Scomed Bomporto goal di: 2 Abdelmotti, Bergamini, Montosi, Ganzerli )

Riccione -Scomed Bomporto 1-0

Riccione -Scomed Bomporto 1-3 ( Per i Scomed Bomporto goal di: 3 Allegretti)

Le parole di Gabriele Sala, allenatore di Hockey Scomed Bomporto under 14 e under 16: “La vittoria del campionato regionale con l’under 14 è un traguardo che mancava alla società da qualche anno e siamo molto contenti di questo risultato. Adesso ci aspettano i nazionali sia con l’under 14 sia con l’under 16, che dovrà affrontare i play-off. L’under 16 è arrivata al terzo posto ai regionali con una squadra composta in gran parte dall’under 14 insieme a qualche innesto più grande. Essendo arrivati terzi ci aspetta un ottavo di finale difficile a Civitavecchia, mentre l’under 14 affronterà Canguri Brebbia in casa. Mi aspetto che l’under 16 dia il massimo per passare il turno e che l’under 14 possa arrivare almeno ai quarti di finale per giocarsi un posto fra le prime quattro d’Italia, sono molto soddisfatto dei miei ragazzi”.

Breve intervento anche di Federico Bergamini, difensore della Serie C: “La partita di domenica contro Imola è andata bene, mi sento soddisfatto sia per la gara di squadra sia per la mia prestazione individuale, pur non essendo la Serie C il campionato in cui gioco principalmente”.