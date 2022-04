Hockey in line, Scomed Bomporto in terra di Romagna

BOMPORTO – Doppia trasferta in terra di Romagna per gli Scomed Bomporto: saranno a Imola gli Scomed Bomporto, domenica 10 aprile, quando si disputerà l’ultimo incontro del campionato di Serie C, contro la formazione di casa. I giovanissimi bomportesi, proiettati per la prima volta in questo campionato, escono da questa importante esperienza, che li ha visti incontrare formazioni ben più esperte, con un discreto bagaglio tecnico agonistico da investire per le prossime stagioni.

A Riccione termina anche il Campionato Regionale Under 14, che se dovesse vedere i bomportesi vincere anche in questa occasione contro la formazione del Riccione, vedrebbe gli Scomed terminare questo eccezionale campionato imbattuti e al primo posto in classifica generale, uscendo favoriti per quella che sarà la prossima tappa delle finali Nazionali.

Programma partite:

A Imola – Campionato senior serie C

ORE 16,30 IMOLA-SCOMED BOMPORTO

A Riccione – Campionato Regionale Under 14

ORE 11,00 RICCIONE-SCOMED BOMPORTO

ORE 13,00 RICCIONE-SCOMED BOMPORTO

La formazione Scomed Bomporto Serie C : NEGRO-SPATAFORA-ABDELMOTTI-ANDREOLI-BALLARIN-BERGAMINI-BELLOTTO-GANZERLI-IDRIZOSKI-MALARA-MELIS-MONTOSI-ORRU’-TRONCONI-ZANELLA-ALL.BELLOTTO DIR.GUAGLIUMI

La formazione Scomed Bomporto Under 14 : CORAZZARI E.-TOMASINI-BERGAMINI-CIPRIANO-ALLEGRETTI-RAIMONDI-VECCHI-SANTAGIULIANA-VERGARI G.-PARMEGGIANI-ALL.SALA-LUCCHINI

Nelle Foto: Le formazioni Scomed Bomporto Serie C senior e Under 14:

