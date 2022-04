Promozione, si accende la lotta per il secondo posto: trasferte per Cavezzo, Quarantolese e V. Camposanto

di Simone Guandalini – Con il primo posto occupato per tutta la stagione dalla capolista La Pieve Nonantola, che lo scorso weekend, grazie alla vittoria per 2-1 contro la Quarantolese, ha festeggiato la promozione aritmetica in Eccellenza, le ultime cinque giornate di campionato del Girone C di Promozione promettono battaglia per le posizioni in zona playoff e, in particolar modo, per il secondo posto, attualmente occupato dal Cavezzo, a quota 32 punti. Tra il secondo e il sesto posto del Girone C di Promozione, però, cinque squadre (oltre al Cavezzo, Quarantolese, Ganaceto, Virtus Camposanto e Polinago) sono racchiuse in soli cinque punti: dunque, tutto può ancora succedere. Nella 22esima giornata, mentre la capolista La Pieve Nonantola farà visita ad una Solierese in cerca di punti salvezza, dopo la preziosa vittoria sul campo della Virtus Camposanto, il Cavezzo, nell’anticipo del sabato pomeriggio, sarà impegnato, in trasferta, contro la Centese, ultima in classifica, a pari punti (17) con il Persiceto 85, che ospiterà, invece, la Quarantolese, in cerca di riscatto dopo il ko contro La Pieve Nonantola. Trasferta più insidiosa per la Virtus Camposanto, che sfiderà lontano dal proprio pubblico l’Atletico Spm Calcio.

Promozione, Girone C, calendario giornata 22:

Sabato 9 aprile, ore 16:

Centese Calcio – Cavezzo

Domenica 10 aprile, ore 15.30:

Atletico Spm Calcio – Virtus Camposanto

Castelnuovo – Polinago

Persiceto 85 – Quarantolese

Solierese – La Pieve Nonantola

Ore 18:

Ganaceto – Fiorano

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 50*

Cavezzo 32*

Quarantolese 30

Ganaceto 30*

Virtus Camposanto 28

Polinago 27*

Atletico Spm Calcio 25*

Castelnuovo 23

Casumaro 23

Fiorano 22*

Solierese 20*

Persiceto 85 17

Centese Calcio 17*

*una partita in meno

