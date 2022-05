Augusto Bianchini fuori pericolo, la Procura: “Monitoriamo la situazione”

“Monitoriamo la situazione”. La procura di Modena rende noto la sua presa di posizione sul caso del tentato suicidio dell’imprenditore di San Felice Augusto Bianchini, condannato a nove anni di carcere con aggravante mafiosa nell’ambito del processo Aemilia. “La procura generale monitora le condizioni di salute di Augusto Bianchini che fortunatamente non è in pericolo di vita a seguito di atti di autolesionismo” – ha chiarito la procuratrice generale reggente di Bologna Lucia Musti, che è intervenuta anche sull’errore che ha visto oggetto la moglie di Bianchini, Bruna Braga, condannata a due anni e due mesi, che ha rischiato di esser portata in carcere a causa di una mancata comunicazione, quella del decadimento di un’aggravante nella sua pena che le sarebbe valsa il carcere, e che invece era caduta in primo grado. “La procura ha rilevato la discrasia intervenendo immediatamente ed evitando il trasferimento in carcere”.

Per quanto riguarda Augusto Bianchini, monitorare le condizioni di salute è importante perché uscito dall’ospedale gli si apriranno le porte del carcere. Per questo i suoi avvocati stanno valutando se chiedere una misura alternativa alla detenzione per motivi di salute, sia per le sue precarie condizioni che per il rischio di reiterare l’estremo gesto.

Intanto, il Comune di San Felice ha preso le distanze dal destino del suo concittadino rimarcando che la vicenda evidenziata dal processo “ha purtroppo proiettato San Felice sul Panaro alla ribalta della cronaca, macchiando la nostra comunità“.

