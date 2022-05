Bimba precipita dal settimo piano e muore

Bimba precipita dal settimo piano e muore. La tragedia è avvenuto a Modena, lunedì mattina. È accaduto alle 8.40 in via Cardarelli, traversa di via Giardini, una delle arterie principali della città emiliana. La piccola, che aveva tre anni, ha perso l’equilibrio dopo essersi arrampica sul cornicione del balcone di casa sua.

In quel momento nell’appartamento c’erano la mamma e i due fratellini, la famiglia originaria della Nigeria che aveva già subito un terribile lutto appena due anni fa: il padre della bimba è morto in un incidente sul lavoro.

Stamattina ad accorgersi di quanto avvenuto è stata la mamma della bambina, che è corsa in strada per chiedere aiuto. Ma per la piccola non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo, i tentativi di rianimazione dei soccorritori si sono rivelati inutili.

