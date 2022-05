Calcio a 5: Modena Cavezzo e Pro Patria San Felice fuori al primo turno dei playoff

di Simone Guandalini – Il destino accomuna Modena Cavezzo Futsal e Pro Patria San Felice, impegnate lo scorso sabato 14 maggio nel primo turno dei playoff, rispettivamente in Serie A2 di calcio a 5 contro Sampdoria Futsal e in B contro Russi. Entrambe le formazioni modenesi, infatti, vengono sconfitte e chiudono, così, la propria annata appena una settimana dopo la fine della stagione regolare.

Modena Cavezzo Futsal cade in trasferta contro la Sampdoria Futsal, col punteggio di 4-3: non bastano alla formazione gialloblù le reti di Liberti, che porta momentaneamente il match sull’1-1 dopo il vantaggio dei padroni di casa, e di Aieta e Dudù Costa, che rimettono il risultato in parità, dopo la fuga della Sampdoria Futsal, portatasi sul 3-1. Una rete di Fidersek consegna, poi, il passaggio del turno alla formazione ligure. Arriva più inaspettato, invece, il ko della Pro Patria San Felice, nei playoff di Serie B di calcio a 5, in casa contro Russi (4-6): i giallorossi avevano, infatti, sconfitto gli avversari di giornata nell’ultimo turno di campionato, col netto punteggio di 9-1 e in campionato avevano chiuso con un vantaggio di 19 punti sulla formazione romagnola. Insufficienti, per la Pro Patria San Felice, le reti di El Madi, Straface, Asmaoui e Quaquarelli, in una partita molto particolare che ha segnato la chiusura dell’annata agonistica per il gruppo di Greco.

