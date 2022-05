Hockey, Scomed Bomporto Under 12 sconfitti ad Asiago

Dopo gli Scomed Under 17 e Under 14, terminano anche per gli Scomed Bomporto Under 12 le finali Nazionali, che hanno visto domenica 29 maggio i bomportesi confrontarsi ad Asiago con i temibili Asiago Vipers.

Per gli Scomed non c’è stato nulla da fare: troppo forti gli avversari che hanno dominato in entrambi gli incontri. Rimane la soddisfazione per aver disputato due buone partite con Allegretti autore dei gol bomportesi della giornata, ma soprattutto per aver raggiunto i massimi livelli dell’hockey in Italia.

Terminati questi importanti appuntamenti, gli Scomed si impegneranno per il mese di giugno nei consueti tornei estivi in attese delle vacanze.

Questi i risultati della giornata:

Scomed Bomporto – Asiago Vipers 3 – 13 (Per gli Scomed Bomporto goal di Allegretti)

Asiago Vipers – Scomed Bomporto 13 – 3 (Per gli Scomed Bomporto goal di Allegretti)

La formazione Scomed Bomporto: Allegretti Tommaso, Vecchi Samuele, Beltrami Beatrice, Santagiuliana Alex, Gavioli Anita, Vergari Giovanni, Daniele, Bignami Mattia, Lumia Susanna, Stefani Sophie, Andreoli Nicolò, Brontesi Johnny, Raimondi Francesco. All.Sala Gabriele, Dirigente Allegretti Dav.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017