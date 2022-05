Scomed Bomporto, gli under 14 ai quarti di finale contro Milano Quanta

BOMPORTO- Le finali Nazionali di hockey in line continuano questo week end con la categoria under 14. Gli Scomed Bomporto si recheranno infatti a Milano per disputare i quarti di finale nazionale contro la fortissima squadra locale che rappresenta l’eccellenza in questa disciplina sportiva.

Gli Scomed “venderanno cara la pelle”: con la consapevolezza di essere arrivati in ogni caso molto lontano.

Per quanto riguarda le altre formazioni giovanili, la categoria under 12 se la vedrà il 28 e il 29 maggio con gli Asiago Vipers, mentre gli under 16 sono stati eliminati lo scorso week-end dal Civitavecchia.

PROGRAMMA PARTITE PRESSO QUANTA CLUB A MILANO

ORE 11 SCOMED BOMPORTO-MILANO QUANTA

ORE 14 MILANO QUANTA -SCOMED BOMPORTO

La formazione Scomed Bomporto Under 14: CORAZZARI-PARMEGGIANI-BERGAMINI A.-TOMASIN-CIPRIANO-ALLEGRETTI-RAIMONDI-TARANTOLA-SANTAGIULIANA-VECCHI-VERGARI-

ALL.BERGAMINI-LUCCHINI

