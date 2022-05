Mirandola, 100 anni dalla nascita: raccolta firme per intitolare il parco in via Spagnola a Enrico Berlinguer

MIRANDOLA – Nella giornata odierna, mercoledì 25 maggio, ricorrono i 100 anni della nascita di Enrico Berlinguer (1922). Nel giorno dell’anniversario della nascita, attraverso una nota stampa, Sinistra Civica per Mirandola annuncia di aver indetto una raccolta firme rivolta i cittadini mirandolesi, allo scopo di intitolare il parco in via Spagnola ad Enrico Berlinguer:

“Riconosciuto da tutti come uno dei più grandi statisti del ‘900, Berlinguer ha sempre incarnato per tutti gli italiani la figura del politico in grado di suscitare unanime stima e rispetto grazie prima di tutto alle sue capacità alla sua specchiata coerenza e indiscutibile lealtà. Sinistra Civica per Mirandola desidera indire, in occasione di questo importante centenario, una petizione popolare per intitolare un parco pubblico della città ad Enrico Berlinguer.

Riteniamo giusto che Mirandola onori la memoria di questa fondamentale figura della politica italiana. Vogliamo ricordare l’abile statista, il leader di partito, il comunista, e anche la grande personalità che Enrico Berlinguer era. Una personalità capace di stare alla testa di un grande partito e di portarlo ai suoi massimi risultati, senza mai per questo tradire i propri valori o allontanarsi dalle componenti più umili e in difficoltà della popolazione, con cui ha sempre mantenuto uno stretto e vitale contatto.

Un politico integerrimo, disposto a difendere i propri principi e a mantenerli saldi anche di fronte a tutte le minacce, le pressioni e le sfide politiche che si è trovato a dover affrontare. Una guida che ha rivoluzionato il PCI, influenzando e cambiando per sempre il modo di fare politica della Sinistra oltre che di gran parte della politica italiana.