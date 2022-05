San Felice, rimozione di un mezzo pesante: chiusa la Strada Provinciale 8

SAN FELICE – A San Felice, oggi, mercoledì 11 maggio, chiude la Strada Provinciale 8, nel tratto di diramazione per San Felice, per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante a bordo strada. A renderlo noto è la Provincia di Modena, attraverso una nota stampa: l’intervento avverrà nel corso della giornata di oggi e il transito sarà ripristinato nella serata, in moto tale da limitare i disagi alla circolazione.

