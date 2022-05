Seconda Categoria: festeggia la Solarese, bene Folgore Mirandola e Rivara. Sanmartinese ko

di Simone Guandalini – Festeggia la Solarese nel Girone E di Seconda Categoria: i giallorossi, infatti, grazie al pareggio casalingo ottenuto contro il San Paolo (1-1), conquistano la meritata promozione in Prima Categoria con una giornata di anticipo sulla fine del campionato. Bastava un punto alla Solarese per la vittoria aritmetica del campionato, ma, in realtà, a causa del ko della Sanmartinese seconda, anche una sconfitta avrebbe consegnato ai giallorossi la Prima Categoria. A segno per la Solarese, nel giorno della festa davanti ai propri tifosi per la vittoria del Girone E di Seconda Categoria, Ferraguti.

Alle spalle della capolista, è bagarre per le posizioni in zona playoff: dopo quattro vittorie consecutive, che l’avevano proiettata fino al secondo posto in classifica, cade la Sanmartinese, sconfitta 2-1 sul campo del Campogalliano: la rete di Bergamini non basta per rispondere ai gol di Iachetta e D’Angelo. La sconfitta costa caro alla formazione mirandolese, ora quarta, che subisce il sorpasso della Villa d’Oro, vittoriosa 3-0 sul campo del fanalino di coda 4 Ville, e viene agganciata dal Daino Santa Croce, che impatta 0-0 contro la Vis San Prospero, ora distante tre punti dal quinto posto, l’ultimo valido per la zona playoff, a una sola giornata dal termine del campionato. Quinto posto attualmente occupato dal Rivara, che rimane agganciato al treno di testa grazie alla vittoria casalinga di misura nell’importante scontro diretto contro il Novellara: match molto combattuto, deciso sul finire del primo tempo da una rovesciata di Malagoli M. Conquista, infine, una vittoria dal risultato pirotecnico (7-3), che vale la salvezza aritmetica dopo una prima parte di stagione complicata, la Folgore Mirandola sul campo del Cabassi Union Carpi: a bersaglio per gli ospiti Golinelli, con una doppietta, Ruosi, Vanzanella, Papotti, Napolitano e Pozzetti.

Nel Girone G, invece, una Pol. Nonantola che non ha più niente da chiedere al campionato, dopo aver già conquistato la promozione aritmetica in Prima Categoria, impatta 2-2 sul campo del Monte San Pietro. Mister Mayer dà spazio a chi ha giocato meno durante la stagione, ma la firma sui gol dei rossoblù è sempre quella di Richeldi e Momodu: al 16′, Richeldi avanti la Pol. Nonantola, ma Il Monte San Pietro non ci sta ed in due minuti realizza altrettante reti con Di Marino e De Maria. A dieci minuti dal termine della gara, lo stesso Richeldi passa a Momodu, che da posizione defilata infila in rete la rete del definitivo 2-2.

Nel Girone L, infine, prosegue il momento difficile per lo Junior Finale, che, a due giornate dal termine del campionato, mette a rischio l’obiettivo playoff col pareggio interno (1-1) contro la Laghese. La formazione finalese, infatti, viene staccata al quarto posto dalla Nuova Codigorese, vincitrice 4-1 sul campo della Dogatese, e solo il pareggio del Santa Maria Codifiume in casa della Sorgente le evita il sorpasso che sarebbe costato l’uscita dalla zona playoff. Avanti sul finire del primo tempo con una rete di Pareschi, che, di testa su corner, firma l’1-0, lo Junior Finale viene raggiunto nella ripresa dalla Laghese grazie ad una rete di Saidy, sempre su azione da calcio d’angolo.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 25:

4 Ville APS – Villa d’Oro Calcio 0-3

Cabassi Union Carpi – Folgore Mirandola 3-7 (Barletta (C), Barletta (C), Leporati (C), Golinelli (F), Golinelli (F); Ruosi (F), Vanzanella (F), Papotti (F), Napolitano (F), Pozzetti (F))

Campogalliano – Sanmartinese 2-1 (Iachetta (C), D’Angelo (C), Bergamini (S))

Carpine 1954 – Baracca Beach 3-2

Daino Santa Croce – Vis San Prospero 0-0

Polisportiva Solarese – San Paolo 1-1 (Ferraguti (S), Notari (SP))

Rivara – Novellara Sportiva 1-0 (45’ Malagoli M.)

Rivara: Bergonzoni, Vancini, Goldoni, Vacchi S. (Cap), Quarta R., Malagoli R. (87’ Lafranco), Sala (75’ Tassinari), Paganelli, Malagoli M. (78’ Fregni), Vuksani (62’ Pradella), Vacchi M. (62’ Luppi R). A disp: Pivanti, Braghiroli, Pieracci, Lafranco, Tassinari, Pradella, Fregni, Luppi R., Quarta A. All: Pignatti

Novellara: Sottana, Setti (70’ Bedogni), Mantovani, Kenni, Bertarelli, Nigrelli (cap) (87’ Lodi), Bellesia, Catellani, Cambazzu, Bellini, Orrù. A disp: Lodi, Bedogni, Ghizzoni, Folloni, Parenti. All: Orlandini

Ammoniti: 65’ Kenni, 83’ Vacchi S, 93’ Fregni,

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 49

Villa d’Oro Calcio 43

Daino Santa Croce 42

Sanmartinese 42

Rivara 41

Vis San Prospero 38

Novellara Sportiva 38

Campogalliano 34

Folgore Mirandola 32

Cabassi Union Carpi 32

Carpine 1954 26

San Paolo 25

Baracca Beach 24

4 Ville APS 17

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 24:

Bazzanese Calcio 1923 – United Montefredente 2-0

Gaggio – Crespo Calcio 1-1

Maranese – Calcara Samoggia 4-1

Monte San Pietro – Pol. Nonantola 2-2 (16′ Richeldi (N), 22′ Di Marino (M), 24′ De Maria (M), 80′ Momodu (N))

Monte San Pietro: Pierobon, Guerra, Berliocchi, Cristoni, De Maria, Di Marino, Fiorini, Sicari, Stanzani, Melli, Tardozzi. A disp: Ciciriello, Parisi, Capelli, Gabusi, Allori, Galvani, Sampieri

Pol. Nonantola: Pasini, Zampirollo, Cavicchioli, Conte, Gentile, Setti, Sighinolfi, Daledonne, Montanari, Richeldi, Sirotti. A disp: Morisi, Trenti. D’Ambrosio, Erihoui, Guastalli, Bulgarelli, Momodu, Moccia. All Mayer

Ammoniti: Dalle Donne, Gentile, Pierobon, Di Marino, Stanzani, Tardozzi

Piumazzo 1970 – Zocca 2-2

Ponte Ronca – Pioppe Calcio 1-1

S. Anna – Appennino 2000 3-2

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 61

S. Anna 45

Gaggio 42

Pioppe Calcio 38

Crespo Calcio 37

United Montefredente 35

Ponte Ronca 34

Appennino 2000 34

Piumazzo 1970 32

Maranese 28

Monte San Pietro 28

Bazzanese Calcio 1923 25

Zocca 16

Calcara Samoggia 7

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 24:

Amici di Stefano 2017 – Filo 1-2

Barco – Traghetto Molinella 0-4

Dogatese – Nuova Codigorese 1-4

Junior Finale – Laghese 1-1 (44′ Pareschi (J), 50′ Saidy (L))

Junior Finale: Balboni, Barbieri, Saccardo, Gatto, Dall’Osso, Baldissara, Braida, Mengoli (65′ Tomassetti), Roncarati, Avanzi (76′ Mgoune), Pareschi. A disp: Del Grosso, Castagnoli, Fogli, Maconi, Tomassetti, Baraldi, Mgoune. All Varani

Laghese: Pappi, Bellotti, Faraco, Zanardi, Simoni, Rolfini, Bigoni (82′ Hogea), Dianati, Barllari (68′ Palermo), Beccari, Saidy. A disp: Rossi, Bellini, D’Angelo, Palermo, Hogea, Benazzi, Simoni, Ghesini, Chiodi. All Maestri

Ammoniti: Avanzi, Mengoli

Ricci Francesco – Ostellatese 0-0

Sorgente – Santa Maria Codifiume 1-1

Riposa: Bondeno Calcio

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 50

Ostellatese 47

Amici di Stefano 2017 47*

Nuova Codigorese 40

Junior Finale 38

Santa Maria Codifiume 37

Ricci Francesco 33

Filo 26

Dogatese 24

Sorgente 23

Traghetto Molinella 20*

Laghese 17

Barco 1

*una partita in più

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017