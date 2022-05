Seconda Categoria: Junior Finale ko nel turno infrasettimanale

di Simone Guandalini – Nella 23esima giornata del Girone L di Seconda Categoria, disputatasi nella serata di mercoledì 4 maggio, lo Junior Finale cade, in trasferta, sul campo del Santa Maria Codifiume, venendo agganciato al quarto posto, a quota 37 punti, dalla Nuova Codigorese, vittoriosa 1-0 contro la Sorgente. Per la formazione finalese la beffa arriva al 90′, quando, con un veloce contropiede, il Codifiume trova la rete del vantaggio, sorprendendo la difesa ospite. In precedenza, la gara era stata molto combattuta e con occasioni da ambo le parti. Al 12′, la prima rete del match, che porta in vantaggio il Santa Maria Codifiume, a cui replica lo Junior Finale al 40′: verticalizzazione per Avanzi, che salta due uomini e conclude a rete segnando l’1-1. Lo Junior avrebbe anche l’occasione per portarsi in vantaggio: al 57′, infatti, Pareschi viene atterrato in area e l’arbitro indica il dischetto. Roncarati, però, è sfortunato dagli 11 metri: il rigore si stampa sull’incrocio dei pali. Nel finale, la doccia gelata per gli ospiti, che mette a rischio anche la qualificazione ai playoff nelle tre gare rimanenti, la prossima delle quali domenica, in casa, contro la Laghese.

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 23:

Filo – Bondeno Calcio 0-4

Laghese – Amici di Stefano 2017 3-4

Nuova Codigorese – Sorgente 1-0

Ostellatese – Dogatese 2-0

Santa Maria Codifiume – Junior Finale 2-1 (Cannino (C), Avanzi (J), Stigliano (C))

Traghetto Molinella – Ricci Francesco 2-2

Riposa: Barco

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 50*

Amici di Stefano 2017 47*

Ostellatese 46

Nuova Codigorese 37

Junior Finale 37

Santa Maria Codifiume 36

Ricci Francesco 32

Dogatese 24

Filo 23

Sorgente 22

Traghetto Molinella 17*

Laghese 16

Barco 1

*una partita in più

