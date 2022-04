Terza Categoria: prosegue il testa a testa tra Medolla e Virtus Mandrio. Robur La Pieve – Gino Nasi

di Simone Guandalini – Terzultima giornata di campionato in programma domenica 1° maggio, nel Girone B (Modena) di Terza Categoria. Prosegue il testa a testa in vetta alla classifica, tra Medolla, primo a + 3, ma che dovrà risposare all’ultimo turno, e Virtus Mandrio, seconda. Nella 24esima giornata, impegni in trasferta per entrambe le formazioni: il Medolla farà visita al Nuova Aurora, mentre la Virtus Mandrio sarà impegnata sul campo della Polisportiva Cognentese. Il Limidi terzo, dopo la vittoria nel derby contro la Cortilese della scorsa settimana e la sconfitta contro la Polisportiva Cognentese, farà visita al fanalino di coda Old Invicta, mentre per la Robur La Pieve, caduta la scorsa settimana, dopo 5 vittorie consecutive, contro il Medolla, è in programma lo scontro diretto contro la Gino Nasi: con una vittoria, la formazione nonantolana potrebbe portarsi a – 1 dai rivali di giornata. Turno di riposo per la Novese, il Concordia scenderà in campo in casa della Cortilese.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 24 (domenica 1° maggio, ore 15.30):

Circolo Rinascita – Reno Centese

Cortilese – Concordia Calcio

Nuova Aurora – Medolla

Old Invicta – Centro Polivalente Limidi

Polisportiva Cognentese – Virtus Mandrio

Robur La Pieve – Gino Nasi

Riposa: Novese

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 61

Virtus Mandrio 58*

Centro Polivalente Limidi 43*

Circolo Rinascita 35*

Polisportiva Cognentese 31*

Gino Nasi 31*

Nuova Aurora 28*

Robur La Pieve 27*

Reno Centese 23*

Cortilese 20

Novese 19

Concordia Calcio 13*

Old Invicta 7*

*una partita in meno

