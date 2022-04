Terza Categoria: tris del Medolla alla Robur La Pieve, al Limidi il derby contro la Cortilese

di Simone Guandalini – Torna al successo, interrompendo in questo modo la serie di 5 vittorie consecutive della Robur La Pieve, il Medolla, nella 23esima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria. Dopo il pareggio a reti inviolate sul campo del Circolo Rinascita, la formazione della Bassa modenese cala il tris, davanti al proprio pubblico, contro la Robur La Pieve, rimanendo a +3 sulla Virtus Mandrio seconda, vittoriosa per 2-1 contro la Novese (decide nel recupero una rete di Cerchiara, dopo che al vantaggio della Novese con Motta aveva risposto Della Bona): a decidere il match in favore del Medolla è una tripletta dello scatenato Bugneac. Alle spalle della coppia in lotta per la prima posizione, il Limidi terzo trova un importante successo nel derby casalingo contro la Cortilese, imponendosi con un netto 4-1: a segno Fortunato con una doppietta, Agyei e il giovane Benatti, mentre per la Cortilese va in gol Gasparini. Turno di riposo, invece, per il Concordia.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 23:

Centro Polivalente Limidi – Cortilese 4-1 (Fortunato (L), Fortunato (L), Agyei (L), Benatti (L), Gasparini (C))

Gino Nasi – Polisportiva Cognentese 0-6

Medolla – Robur La Pieve 3-0 (Bugneac, Bugneac, Bugneac)

Nuova Aurora – Circolo Rinascita 0-1

Reno Centese – Old Invicta 2-0

Virtus Mandrio – Novese 2-1 (Motta S. (N), Della Bona (V), Cerchiara (V))

Riposa: Concordia Calcio

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Medolla 61

Virtus Mandrio 58*

Centro Polivalente Limidi 43**

Circolo Rinascita 35*

Gino Nasi 31*

Polisportiva Cognentese 28**

Nuova Aurora 28*

Robur La Pieve 27*

Reno Centese 23*

Cortilese 20

Novese 19

Concordia Calcio 13*

Old Invicta 7*

*una partita in meno

**due partite in meno

