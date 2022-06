Francesco Baccini a Novi per la “Festa del Racconto 2022£

NOVI- Uno dei più eclettici cantautori della scuola genovese, autore di successi come Le donne di Modena e Sotto questo sole, racconta al pubblico trent’anni di carriera a ritmo di swing.

L’appuntamento è per sabato 12 giugno, alle ore 21, al parco della Resistenza di Novi: in via Canzio Zoldi.

L’ingresso sarà libero- e senza prenotazione- fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo l’incontro si svolgerà alla sala civica “E.Ferraresi” in piazza 1 maggio, 19.

Per tutte le informazioni è possibile contattare la biblioteca “V.Lugli” al numero 0596789220 oppure alla mail biblioteca1@comune.novi.mo.it.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017